Brussel akkoord met verbreding R0 04 augustus 2018

De stad is, in tegenstelling tot de gemeentes Vorst en Jette, wél voorstander van een uitbreiding van de Ring. Ze benadrukt wel dat ze de bestaande op- en afritten niet wil sluiten.

Vorige week lieten Vorst en Jette zich nog negatief uit over de verbredingsplannen. Zij vrezen dat sluipverkeer hun gemeentes zal teisteren. De stad Brussel is het daar niet mee eens. Zij gaan akkoord, al hebben ze opmerkingen over de plannen. Zo zijn ze tegen de afsluiting van de afrit A8 in Wemmel, die Wemmel zelf voorstelde. Door de bestaande op- en afritten te verwijderen, vreest Brussel dat het sluipverkeer zich gewoon naar andere punten zal verplaatsen. De stad wil ook een beter fietsnetwerk in de plannen opnemen. Zo spreken ze van een fatsoenlijke fietsweg tussen Laken en Wemmel via de brug aan de Houba de Strooperlaan en tussen Laken en Grimbergen aan de A12. (DCFS)