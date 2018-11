Brusafe organiseert 1e salon WHW

17 november 2018

13u49 0 Brussel Brusafe, de school voor veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen opgericht door het Brussels gewest, organiseert vandaag in Paleis 10 van de Heizel zijn eerste salon. De bezoekers konden er de actoren uit de sector ontmoeten, van opleidingsinstellingen tot organisaties die kandidaten helpen het gewenste niveau te halen en een aantal werkgevers.

Meteen na betreden van het salon, konden de bezoekers kennismaken met de keten van veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen in zeven videocapsules. Er waren voorts conferenties over het rekruteringsproces bij politie, brandweer, gemeentelijke en regionale proventie- en veiligheidsberoepen. “Het objectief van dit salon is het grote publiek de uiteenlopende beroepen in verband met veiligheid, preventie en de hulpdiensten te laten kennen, maar ook de loopbaanmogelijkheden ervan te tonen. Dat is het eerste salon van dit type in ons gewest en ik verheug mij daarover”, aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort. “Wij willen een ruim publiek, met of zonder diploma, zin geven om zich in deze beroepen te lanceren.” In 2019 zullen in de onderscheiden sectoren tussen 350 en 400 banen te begeven zijn, waarvan 150 bij politiediensten, 150 bij brandweer (of de administratieve dienst), en 50 tot 80 in de preventie en veiligheid bij de gemeenten en het Brussels gewest.