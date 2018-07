Brosella ontvangt 17.000 bezoekers 10 juli 2018

17.000 bezoekers hebben afgelopen weekend de 42ste editie van het festival Brosella Folk and Jazz bijgewoond in het Groentheater in het Ossegempark in Brussel. Twee dagen lang stond er folk en jazz op het programma, naast theater, circus en straatkunst. "Ongeveer 10.000 bezoekers woonden de jazz-dag bij en bijna 7.000 de dag die aan folk was gewijd. Dat is een mooi succes en voor alle concerten zat het Groentheater vol", zei Alvaro Conti, een van de festivalprogrammatoren. "Het bijzondere aan het festival is dat het een publiek van alle leeftijden aantrekt en veel families. De sfeer was op de afspraak, in een magische omgeving", besluit hij. (DCFS)