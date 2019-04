Broers spilfiguren in uitgebreide drugshandel WHW

03 april 2019

19u20 0 Brussel De lokale politie van de zone Brussel Noord heeft twee broers opgepakt die ervan verdacht worden dat ze de spilfiguren waren in een drugshandel.

Bij huiszoekingen in Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node kon de politie ook 3,6 kilo marihuana, 140 gram hasj, 3,7 kilo cocaïne en 27.430 euro in beslag nemen, naast diverse gsm’s, precisieweegschalen en verpakkingsmateriaal. Bij de politieactie werd nog een derde verdachte, een vrouw, opgepakt. Die werd samen met één van de broers in verdenking gesteld maar vrijgelaten onder voorwaarden. De andere broer werd onder aanhoudingsbevel geplaatst.