Broer van ‘man met hoedje’ opnieuw vrij WHW

03 januari 2019

12u00 0 Brussel Ibrahim Abrini, de jongere broer van ‘man met hoedje’ Mohamed Abrini is opnieuw op vrije voeten. Hij wordt ervan verdacht zijn broer te helpen onderduiken na de aanslagen in Parijs in 2015. Het is niet de eerste keer dat Ibrahim vrij komt onder voorwaarden. De vorige keren schond hij telkens zijn vrijlatingsvoorwaarden.

Mohamed Abrini wordt ervan verdacht de chauffeur van Salah Abdeslam te zijn geweest bij de aanslagen in Parijs. Hij zou bovendien de bomaanslag op de luchthaven van Zaventem in 2016 gepleegd hebben. Daartussen leefde Mohamed Abrini ondergedoken. De politie vermoed dat zijn jongere broer Ibrahim Abrini hem daarbij geholpen heeft. In maart 2016 werd Ibrahim in verdenking gesteld van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. De jongere Abrini werd toen vrijgelaten onder voorwaarden maar vloog in juni van dat jaar opnieuw in de cel. Hij zou zijn oudere broer bezocht hebben in de gevangenis en op Ibrahims laptop werd ook jihadistische propaganda teruggevonden.

Schending voorwaarden

Sindsdien werd Ibrahim Abrini al ettelijke keren opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden. Telkens schond hij die voorwaarden. Zo werd hij in augustus 2017 opnieuw opgepakt omdat hij zich op Molenbeeks grondgebied bevond, wat hem niet toegestaan was. Ook in oktober van 2018 werd hij opnieuw opgepakt. Toen had hij zijn avondklok niet nageleefd en melde hij zich zelden bij het politiecommissariaat. Toch is Ibrahim Abrini nu dus weer op vrije voeten. Hij werd op 21 december 2018 vrijgelaten onder voorwaarden, meldt La Capitale.