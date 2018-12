Broer Abdeslam opnieuw op vrije voeten WHW

14 december 2018

11u42 0 Brussel Mohamed Abdeslam, broer van terreurverdachte Salah, is opnieuw op vrije voeten. Twee maanden geleden kreeg hij 30 maanden cel nadat hij een overval in scene had gezet. Gisteren werd zijn elektronische enkelband verwijderd.

Abdeslam zat 40 dagen onder elektronisch toezicht uit. “Mijn cliënt heeft een deel van zijn straf uitgezeten, zoals dat gebruikelijk is voor celstraffen van minder dan 3 jaar”, aldus meester Yannick De Vlaeminck. Op 23 januari werden twee bedienden van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek overvallen toen ze bijna 70.000 euro cash gelden wilden overbrengen naar de bank. De slachtoffers verklaarden dat ze bedreigd werden door een man met een mes en daarop het geld hadden afgegeven. Mohamed Abdeslam was chauffeur voor de overvaller nadat hij de twee ‘slachtoffers’ met een mes had bedreigd. Hij bekende de feiten.