Broer Abdeslam blijft in cel 01 maart 2018

Mohamed Abdeslam (31), de oudere broer van terreurverdachte Salah Abdeslam, blijft voorlopig in de cel. Hij werd afgelopen week opgepakt voor betrokkenheid bij een overval op ambtenaren in de Brusselse gemeente Molenbeek. De raadkamer verlengde het aanhoudingsmandaat en dat van een medeverdachte met een maand. Zijn advocate Nathalie Gallant had de vrijlating gevraagd. "Mijn cliënt ontkent elke betrokkenheid bij die feiten en het is nog steeds niet duidelijk welke rol hij in dit dossier gespeeld zou hebben. Hoogstens heeft hij enkele jaren geleden onopzettelijk zijn mond voorbijgepraat." Bij de overval in januari werden drie ambtenaren onder dreiging van een mes gedwongen 70.000 euro af te geven. Zij waren onderweg naar een bank om het geld te storten. Mohamed Abdeslam heeft tien jaar voor de gemeente Molenbeek gewerkt en was op de hoogte was van de geldtransporten.





(WHW)