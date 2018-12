Brik pakt uit met ‘afterparty’ na de examens De studentenservicedesk voorziet in tussentijd 25 studeerplekken om de blokperiode door te komen Jasmijn Van Raemdonck

12 december 2018

15u27 1 Brussel Studenten die de examenstress voelen opborrelen kunnen sinds deze week opnieuw terecht in een van de 25 ‘Study Spaces’ die door de studentenservicedesk Brik worden opgelijst. Nog tot 31 januari kunnen ze er samenhokken om zich een weg te banen door de examens. Om er daarna helemaal uit de bol te gaan.

“Het concept van de Study Spaces gaat al een aantal jaren mee”, zegt Tim Fabry van Brik- student. De collectieve blokruimtes kwamen er destijds op vraag van de studenten zelf: “Zij hadden nood aan plaatsen om samen te studeren, omdat ze thuis of op kot de rust niet konden vinden”. Het concept is door de jaren geen alleen maar populairder geworden.

Gratis bakje troost

Ook dit jaar stelt Brik in samenwerking met VGC opnieuw Study Spaces ter beschikking voor studenten, 25 om precies te zijn. “Wij voorzien een verwarmd lokaal maar ook gratis water en koffie, een bakje troost in een zware periode”, zegt Fabry. Voorlopig is het nog rustig in de studieruimtes. “Maar als de blok over een dikke week van start gaat, zal het hier goed vollopen”, zegt Fabry.

Dagdisco

Een nieuwigheid dit jaar is de ‘afterparty’ in het HuisvandeMens Brussel, eveneens een van de Brik-studieplekken. “Het idee kwam van het ontmoetingscentrum zelf. Zij dachten dat studenten na een lange examenperiode er wel nood aan zouden hebben om eens goed te feesten”, zegt Fabry. Op 31 januari kunnen de studenten tijdens een dagdisco het einde van de examenperiode komen vieren. Er zullen DJ’s en foodtrucks zijn.