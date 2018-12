Brik lanceert muziekwedstrijd ‘Sound of Sprouts’ Studenten kunnen zich nog inschrijven tot 6 januari Jasmijn Van Raemdonck

17 december 2018

17u50 1 Brussel Muzikale studenten kunnen zich nog tot 6 januari inschrijven voor de muziekwedstrijd Sound of Sprouts. Het initiatief van studentenservicedesk Brik vervangt de vroegere Rockrace en BXL Student DJ Contest.

Sound of Sprouts, het initiatief van studentenservicedesk Brik in samenwerking met VUB, Erasmushogeschool en de Brusselse campussen van Odisee, LUCA en KU Leuven, roept studenten op voor een nieuwe talentenjacht. “Alle stijlen zijn welkom: van pop tot rock en van hiphop naar reggae”, laat Tim Fabry van Brik weten.

De muziekwedstrijd vindt jaarlijks plaats. Het ene jaar voor live acts, het andere jaar voor dj’s. Nog drie weken kunnen de studenten zich inschrijven voor de eerste editie voor live acts. “Sound of Sprouts heeft als doel om studenten dichter bij elkaar te brengen en hun talenten een kans te bieden”, vertelt Tim. De zes meest belovende artiesten zullen worden geselecteerd om het beste van zichzelf te geven in de twee halve finales in de Beursschouwburg en het RITCS Cafe. De professionele jury kiest daar vier artiesten uit die op 28 maart tijdens de finale in de Ancienne Belgique zullen strijden om de winst.