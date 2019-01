Bright Brussels strijkt opnieuw neer in hoofdstad Jasmijn Van Raemdonck

18 januari 2019

14u48 0 Brussel Het lichtfestival Bright Brussels zal ook dit jaar vier dagen lang het hart van de stad innemen. Nationale en internationale kunstenaars stellen tussen 14 en 17 februari hun monumentale lichtinstallaties tentoon, verspreid over het historisch centrum van de stad.

Met het lichtfestival Bright Brussels kunnen bezoekers de stad in februari van een andere kant leren kennen. Belgische, maar ook internationale, kunstenaars ontwierpen 14 lichtinstallaties die verspreid zullen staan over de centrumwijken. Tijdens een wandeling door de Kaaienwijk en de Sint-Katelijnewijk kunnen bezoekers de lichtanimaties bewonderen. Tijdens het festival zullen gratis verschillende rondleidingen worden aangeboden met extra uitleg over de verschillende lichtinstallaties. Nieuw dit jaar is dat bezoekers op vertoon van de brochure voor slechts 5 euro een bezoek kunnen brengen aan de tijdelijke tentoonstellingen in Kanal Centre Pompidou, waar de wandeling ook zal passeren.

Veiligheid

Op initiatief van Brussels minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet en met steun van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, coördineert visit.brussels dit jaar de installatie van alle lichtkunstwerken in het centrum van de hoofdstad. “Vorig jaar trok het festival 120.000 bezoekers. Een succes. Dit jaar willen we het nog beter doen: een lichtfestival in het hart van Brussel doet de stad gloeien”, vertelt minister Smet. Deze editie zet visit.brussels in op een veilig parcours voor de bezoeker met straten in het centrum die zullen zijn voor de voetgangers.