Brandweerwagen vernield en apotheker geplunderd in Molenbeek, hulpdiensten bekogeld met stenen en vuurwerk SPS

01 januari 2019

09u21

Bron: eigen berichtgeving, belga 354 Brussel De Brusselse brandweer heeft een woelige nieuwjaarsnacht achter de rug. De pompiers moesten 83 keer uitrukken, waarvan 66 keer voor brandjes op de openbare weg. Een brandweerwagen werd met stenen bekogeld en een apotheek werd geplunderd, aldus een woordvoerder van de brandweer. Het metrostation Zwarte Vijvers moest even gesloten worden op bevel van de politie, na incidenten op straatniveau.

Tijdens een gewone weekendnacht moet de brandweer in Brussel gemiddeld een twintigtal keer uitrukken. Ditmaal waren er dus 83 interventies, vooral rond de wijk Zwarte Vijvers in Sint-Jans-Molenbeek. Er werden onder meer vuilbakken, voertuigen en een kerstboom in brand gestoken, en bushaltes en straatverlichting werden vernield. Ook werd een apotheek geplunderd.

Bij een interventie in Molenbeek is een brandweerwagen bekogeld door “feestvierders”, meldt de Brusselse brandweer. Daarbij sneuvelden de spiegels en de voorruit. Het aanwezige brandweerpersoneel raakte niet gewond, maar de Brusselse brandweer tilt zwaar aan de feiten. Ze vraagt dat de schuldigen geïdentificeerd en vervolgd worden. De betrokken brandweermannen en -vrouwen worden intern opgevangen.

In totaal werden 3 brandweerploegen het slachtoffer van verbale en fysieke agressie. Zo werden ze onder meer met vuurwerk en stenen bekogeld, waardoor ze de plaats van interventie moesten verlaten tot de politie aanwezig was om de veiligheid te garanderen. Ook voor deze feiten zal de Brusselse brandweer een klacht neerleggen met de vraag tot vervolging.

Er waren verder ook 248 medische interventies, waarvan 93 op de openbare weg en openbare plaatsen.

In Anderlecht zijn tijdens de oudejaarsnacht zowat veertig mensen administratief aangehouden omdat ze de openbare orde verstoorden. Er werden twee voertuigen in brand gestoken, en ook een aantal vuilnisbakken en palletten. In de andere gemeenten van de zone, Sint-Gillis en Vorst, verliep de overgang van oud naar nieuw rustig.