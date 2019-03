Brandweerman(neken) Pis herdenkt aanslagen Redactie

22 maart 2019

16u54 0 Brussel Manneken Pis is nog maar eens van tenue gewisseld. Vandaag had hij er een zeer goede reden voor. Naar aanleiding van de herdenking van de aanslagen in Brussel verkleedde hij zich in een brandweerman(neken).

In 2017 schonk de Brusselse brandweer hem het kostuum, ter nagedachtenis van het werk van de hulpverleningsteams tijdens de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek op 22 maart 2016. Om hulde te brengen aan de slachtoffers zal een delegatie brandweerlieden-ambulanciers ook een minuut stilte in acht nemen voor Manneken Pis. “Het is nu drie jaar geleden. We hebben de bladzijde omgedraaid, maar we blijven deze markante gebeurtenissen dragen. Dit herdenkingsritueel is belangrijk om de nagedachtenis van de slachtoffers te eren, en om vooruit te blijven gaan,” aldus Kolonel Tanguy du Bus de Warnaffe, officier-dienstchef van de Brusselse Brandweer.