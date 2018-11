Brandweer spurt naar top van Atomium WHW

17 november 2018

13u25 0 Brussel Negentig brandweerlui uit heel België, maar ook uit Frankrijk en Nederland, hebben zaterdagochtend deelgenomen aan de Brussels Atomium Stair Race. Opzet: zo snel mogelijk de 528 trappen van het Atomium oplopen in interventiepak. De winnaar van de solowedstrijd, een Brusselse spuitgast, klaarde de opdracht in 3 minuten en 44 seconden.

Het evenement werd georganiseerd door de Brusselse brandweer en het Brussels Firefighter Team, een brandweervereniging die sportieve evenementen inricht. De helft van de negentig deelnemers was opgedeeld in teams met drie leden, allen volledig in uitrusting (helm, laarzen, brandwerend pak en zuurstoffles). Een Frans team won de ploegencompetitie in 12 minuten en 12 seconden. De interesse was groot. “De inschrijvingen waren snel volzet, we hebben deelnemers moeten weigeren”, aldus Phong Hoang, communicatieverantwoordelijke van de Brusselse brandweer. Er wordt gedacht aan een nieuwe editie, in juni 2019, dan voor meer deelnemers.

Meer over sport

sportdiscipline