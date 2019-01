Brandweer redt drie mensen uit bel-etagewoning DBS

12 januari 2019

09u00 0 Brussel De brandweer van Brussel heeft zaterdagmorgen drie mensen gered uit een bel-etagewoning in de Abdijstraat in Elsene. Daar was rond 6.30 uur brand uitgebroken.

De hulpploegen waren snel ter plaatse. “Om snel toegang te krijgen tot de woning werd de garagepoort geforceerd, gezien de voordeur gepantserd was”, zegt woordvoerder Walter Derieuw. “Drie personen werden aangetroffen in de woning en naar buitengebracht terwijl ze met een zuurstofmasker aangesloten waren op de zuurstofflessen van de spuitgasten. De bewoners hadden rook ingeademd en werden onderzocht door de aanwezige MUG-arts en ter plaatse verzorgd.”

De brand was onder controle omstreeks 7.15 uur. De oorzaak is momenteel nog onbekend. De woning is onbewoonbaar.