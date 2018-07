Brandweer redt drenkeling uit kanaal 13 juli 2018

De brandweer heeft gisteren een drenkeling uit het kanaal aan de Materialenkaai gehaald. "Rond 9.30 uur kreeg de brandweer de melding binnen dat er iemand in het kanaal lag", zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. "De hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de drenkeling uit het water halen. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en naar het ziekenhuis overgebracht. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets meer geweten. Het is ook nog niet duidelijk of het slachtoffer in het water is gevallen of dat het om een wanhoopsdaad ging." Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be. (VDBS)