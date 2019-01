Brandweer houdt minuut stilte voor overleden collega’s DBS

13 januari 2019

13u12 0 Brussel De Brusselse brandweer heeft zondagochtend een minuut stilte gehouden ter ere van hun Parijse collega’s die zijn omgekomen bij een explosie in een bakkerij in de Franse hoofdstad zaterdag.

“De Brusselse brandweerlieden zijn geschokt door het drama dat de bevolking en het brandweerteam van Parijs treft”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer.

Hij wijst erop dat dit drama onderstreept welke grote risico’s de brandweermensen nemen als ze uitrukken om hun landgenoten te beschermen. Zaterdag kwamen twee leden van de Parijse brandweer en een Spaanse toeriste om het leven na de zware ontploffing in een bakkerij in het negende arrondissement van Parijs.

De brandweer was opgeroepen, nadat een gaslek was vastgesteld. De explosie gebeurde net nadat de brandweerploegen waren aangekomen. Een vijftigtal mensen raakte gewond, een tiental is er erg aan toe.