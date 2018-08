Brandweer heeft handen vol met wateroverlast en omgewaaide boom 18 augustus 2018

02u49 0 Brussel De Brusselse brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zeventien oproepen binnengekregen voor wateroverlast. Een keer werd er ook uitgerukt voor een omgewaaide boom.

Het stormweer donderdagnacht zette verschillende huizen in Brussel onder water. Ook in de Hallepoorttunnel en de Montgomerytunnel kon de riolering het vele water niet meer slikken. De brandweer kreeg hier in totaal zeventien oproepen voor binnen.





Een keer veroorzaakte ook een omgewaaide boom problemen.





In de gemeente Elsense werd het dak van een huis in de Vandenbroeckstraat getroffen door een blikseminslag. Het gebouw vatte geen vuur, maar het dak begon als gevolg van de inslag wel te lekken. De brandweer stelde ook vast dat de televisie in de woonkamer van het huis volledig was verbrand door de blikseminslag. (DCFS)