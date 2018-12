Brandweer draait overuren door noodweer Jasmijn Van Raemdonck

22 december 2018

08u53 0 Brussel De Brusselse brandweer moest vrijdagavond 47 keer uitrukken ten gevolge van het noodweer. Dat meldt de woordvoerder Walter Derieuw. Zaterdag trekken de regenwolken weg maar blijft het stevig waaien.

De brandweer van Brussel kreeg vrijdagavond veel oproepen binnen door het noodweer dat losbarstte boven de hoofdstad. Regen en wind maakten veel schade in de straten maar ook bij mensen thuis. De brandweer moest 10 bomen van de openbare weg halen die door de wind waren omgevallen. 12 Verstopte straatkolken zorgden voor ondergelopen straten waaronder ook de drukke Stefaniatunnel. De bewoners van 7 huizen belden de brandweer op nadat zij wateroverlast in hun woning opmerkten. Ook voor 18 voorwerpen zoals dakgoten, dakpannen of gevelstenen die dreigden op de openbare weg te vallen moest de brandweer de straat op.