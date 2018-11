Brandweer beklimt Atomium tijdens Stair Race Freya De Coster

13 november 2018

11u35 0 Brussel Brusafe, de gewestelijke school voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen, organiseert zaterdag voor het eerst een beurs om de verschillende beroepen en opleidingsmogelijkheden die het vertegenwoordigt in de kijker te zetten. Op een steenworp organiseert de Brusselse brandweer samen met het Brussels Firefighter Team de Brussels Atomium Stair Race.

Brandweer, politie-inspecteur of hulpverlener-ambulancier, iedereen kan er zich iets bij voorstellen. Maar de job van een parkwachter, gemeenschapswachter of bemiddelaar is heel wat minder bekend. Tijdens de eerste editie van de Brusselse Beurs voor Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen zullen bezoekers kennis kunnen maken met de opleidingsinstellingen en andere organisaties.

Vlak voor de aanvang van de beurs geven de brandweermannen eerst een staaltje van hun kunnen. Brandweerlieden uit heel België en verschillende Europese landen beklimmen om ter snelst en in volledige uitrusting de 528 trappen van het Atomium.

Het evenement vindt zaterdag van 10 tot 18 uur plaats in Paleis 10 op de Heizel.