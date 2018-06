Brandbare damp in Défi-kantoor: iedereen naar buiten 13 juni 2018

Het hoofdkwartier van de politiek partij Défi werd gisterennamiddag ontruimd omdat er dampen van een brandbare stof hingen.





Omstreeks 16 uur werden de vijftien aanwezigen in het hoofdkwartier langs de Charleroisesteenweg geëvacueerd. Zij werden door de brandweer naar de achterkant van het gebouw begeleid. Die meldde dat er dampen hingen, afkomstig van een brandbare stof. Het gebouw werd dan ook geventileerd. Vermoedelijk was een oplosmiddel dat in het aangrenzende gebouw gebruikt werd, de bron van de dampen. Omdat de stof een hoge brandbaarheid had, stelde de brandweer een perimeter rond het gebouw in. (VDBS)