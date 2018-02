Brand verwoest frituur Francis Frit BEVRIENDE KERMISKRAMERS STELLEN KRAAM TER BESCHIKKING FREYA DE COSTER DIMITRI BERLANGER

27 februari 2018

03u01 0 Brussel Verwoestende vlammen hebben het frietkraam van Francis Van Migro volledig in de as gelegd. De geliefde friturist van Schaarbeek is in een klap alles kwijt. "Francis is als het ware geboren in dit frietkraam", zegt zijn vriendin Nadia Cavé. "Maar dankzij vrienden staan we volgende week opnieuw op de kermis, met een geleende barak."

Machteloos moest de 60-jarige Francis Van Migro maandagochtend toezien hoe zijn frituur Chez Francis op het Helmetplein volledig uitbrandde. Om 10 uur 's ochtends wilde hij zijn frituur alvast oppoetsen, zodat hij woensdag kon openen tijdens de Schaarbeekse kermis. Plotseling braken er hevige vlammen uit. Hoewel de brandweer toegesneld kwam en het vuur onder controle kreeg, was de barak reddeloos verloren.





Hevige knal

"Francis vertelde me hoe hij de deur van de frituur opende en door een knal achteruit werd geslingerd", zegt zijn vriendin Nadia Cavé. Zij baat een eigen Lunapark in Oostende uit, maar kwam maandagmiddag de schade opmeten. Francis moest intussen noodgedwongen naar het Paul Brien-ziekenhuis met een lichte rookintoxicatie. Terneergeslagen door het verlies van zijn frietkraam, was hij zelf te emotioneel om te reageren. "Deze frituur was zijn leven. Al vier generaties lang baat zijn familie dit frietkraam in Schaarbeek uit. Als kleine jongen hielp hij zijn ouders frietjes bakken", vertelt Cavé. "Later nam hij de frituur zelf over. Drie keer per jaar trok hij naar zijn vaste stek aan de kerk: tijdens carnaval, een maand later tijdens de braderie in de gemeente en in de wintermaanden. Iedereen kende Francis en noemde hem steevast Francis Frit. Vooral de kinderen van de nabijgelegen school zullen droevig zijn. Velen van hen passeerden na school langs zijn kraam voor een pakje en een praatje."





Oliebollen en frietjes

De buurtbewoners waren onthutst toen ze de vlammenzee opmerkten en zagen hoe de frituur verslonden werd door de vlammen. "Francis bakt de beste frietjes van de hele buurt. Nog op authentieke, Vlaamse wijze", zegt een Schaarbeekse inwoonster. "Ook voor oliebollen moet je bij Francis zijn. Hij draait ze nog zelf met de hand. Ik hoop dat hij snel terugkomt, want ik wil mijn frietjes niet ergens anders halen."





Uiteindelijk moest de brandweer twee uur blussen om de brand te doven. Volgens de eerste vaststellingen ging het om een ongeluk, al moet verder onderzoek uitsluitsel geven over de exacte oorzaak. Naast de lichte rookintoxicatie van Francis, raakte verder niemand gewond.





Ander kraam

Cavé heeft ook goede hoop dat Francis snel terugkeert. "Enkele uren na het ongeval, belden drie bevriende kermiskramers me op", vertelt ze. "Zij zijn bereid hun kraam aan ons uit te lenen. Francis wil zo snel mogelijk de boel opruimen en opnieuw beginnen. Bij de pakken blijven zitten, doet hij niet. Volgende week staat hij ongetwijfeld weer paraat en bakt hij frietjes volgens het vertrouwde recept."