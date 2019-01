Brand treft vrouw in het gezicht VRJB

26 januari 2019

12u05

Bron: Belga 0 Brussel In Sint-Gillis is zaterdagochtend vroeg een brand uitgebroken op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Een vrouw raakte daarbij verbrand in haar gezicht en werd overgebracht naar het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek.

De oproep van de brand kwam om 03.07 uur binnen bij de Brussels brandweer, die zich haastte naar de Spanjestraat in Sint-Gillis. De brand kon snel geblust worden, maar was ook overgeslagen op een tweede appartement. “Door de brand- en rookschade zijn beide appartementen op de tweede verdieping onbewoonbaar verklaard. De andere gebouwen zijn gevrijwaard gebleven van schade, dankzij het werk van de brandweer”, zegt woordvoerder van de Brussels brandweer Walter Derieuw.

Eén vrouw raakte verbrand in het gezicht en werd meteen overgebracht naar het militair ziekenhuis in Neder-Over-Heembeek, waar ook het brandwondencentrum ligt. Verder vielen er geen gewonden en moest de brandweer ook niemand meer uit het huis evacueren. “Bij aankomst van de brandweer stonden de mensen al buiten. Het was een spontane evacuatie. De vrouw die verbrand werd in het aangezicht stond ook al buiten en was nog bij bewustzijn”, aldus woordvoerder Derieuw.