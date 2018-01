Brand op werf Infrabel 02u25 0

Op een werf van spoorwegbeheerder Infrabel is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. De Brusselse brandweer kreeg de oproep omstreeks 4 uur. Het bleek om een cluster van elektrische kabels te gaan, die in de buurt van de Triomflaan in Elsene vuur gevat had. De brand werd mogelijk aangestoken door dieven die het koper uit de kabels wilden halen. Omstreeks 6 uur was de situatie onder controle, al moest er wel nog nageblust worden tot 9 uur. Gewonden vielen er niet. "Het treinverkeer heeft geen hinder ondervonden", zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. Het onderzoek naar de mogelijke brandstichting loopt. (RDK)