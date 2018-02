Brand Marollen wellicht aangestoken 07 februari 2018

De brand die gisteren in een appartementsgebouw in de Marollen is ontstaan, werd wellicht aangestoken. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen van de branddeskundige.





Bij de brand in het appartementsgebouw in de Hoogstraat vond ook een explosie plaats, maar die zou niet aan de basis van de brand liggen. "Een waterbuis van de verwarming ontplofte, maar dat was nadat de brand al was ontstaan", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel. De brand brak uit op de vijfde verdieping. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. In totaal werden 32 mensen geëvacueerd. (VDBS)