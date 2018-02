Brand legt hele meubelwinkel in as ROOKPLUIM OVER HEEL BRUSSEL TE ZIEN KWAAD OPZET NIET UITGESLOTEN WOUTER HERTOGS & STEPHANIE ROMANS

19 februari 2018

02u24 0 Brussel Een meubelzaak aan het Saincteletteplein is gisteren in de as gelegd. Een medewerker van de zaak kon ternauwernood ontsnappen aan de brand, maar raakte wel bedwelmd door de rook en moest naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand wordt onderzocht, en daarbij wordt kwaad opzet niet uitgesloten.

Iets voor tien uur 's ochtends kreeg de brandweer verschillende oproepen van buurtbewoners. De opslagruimte van meubelwinkel DGL Teck stond toen al in lichterlaaie. Het bedrijf verkocht enkel houten meubels waardoor het een vogel voor de kat was voor de allesverterende vlammen. De winkel was gesloten, maar toch bevond er zich een medewerker in de opslagplaats. Hij kon nog tijdig het gebouw verlaten. Hij raakte bedwelmd door de rook en werd naar het ziekenuis overgebracht. De brand veroorzaakte een enorme rookontwikkeling die over heel Brussel te zien was. In de rook werden wel geen verhoogde concentraties van giftige stoffen aangetroffen.





Kwaad opzet?

De meubelzaak zelf bleek al een tijdje in uitverkoop. Veel bleef er van het pand niet meer over na de verwoestende brand. Het dak was volledig verdwenen en ook van de ramen bleef er niet veel meer over. Naar de oorzaak van de brand is een onderzoek ingesteld. De kans bestaat dat er kwaad opzet mee gemoeid is.





De brandweer haalde water uit het kanaal om de brand te baas te kunnen.





Brandweer op tandvlees

Daarnaast moest er diep in de reserves geput worden. Zaterdagochtend hadden er al 60 brandweerlui meer dan 12 uur moeten blussen aan een brand in een kraakpand. Twee Roemenen hadden er zich willen verwarmen met een klein vuurtje. Dit was echter overgeslagen op het gebouw dat vervolgens helemaal uitbrandde. Bovendien woedde er vorige week ook een zware brand, die veel vergde van de brandweerlui en haar materiaal. Het moment voor VSOA-vakbondsafgevaardgde Eric Labourdette om aan de alarmbel te trekken. "In het weekend is er gekozen om minder manschappen in te zetten dan tijdens de 'drukkere' week. Dat levert problemen op als er meerdere grote branden op een korte tijdspanne zijn." Het gevolg liet zich gisteren al voelen. Bij de brand in de meubelzaak moest er in allerijl reservepersoneel opgetrommeld worden. Bovendien was er een gebrek een zuurstof, waardoor ook reservemateriaal moest aangewend worden. De zuurstofflessen moesten immers ontsmet en bijgevuld worden na de brand in het kraakpand. Door de minimumbezetting in het weekend was dit niet tijdig kunnen gebeuren. "Als er afgelopen weekend nog zo'n grote brand was geweest hadden we een enorm probleem gehad", besluit Labourdette, "de redenering dat er in het weekend minder manschappen moeten zijn is een foute. Hierdoor neemt men echt een groot risico."