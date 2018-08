Brand in VRT-gebouw 07 augustus 2018

Er is gistermiddag een brand uitgebroken in het VRT-gebouw. De werknemers in de technische gebouwen werden geëvacueerd tot de brand geblust was. Dat duurde gelukkig niet lang. "Het ging om een klein brandje, dat uitbrak in de kelder waar de airconditioning en de verwarming geregeld worden", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Onze mannen waren gelukkig snel ter plaatse. Zij konden de brand snel blussen." Ze voerden nog een controle uit op de perimeter, maar het personeel kon snel opnieuw naar zijn werkplaats terugkeren. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. (DCFS)