Brand in treintunnel: treinverkeer zwaar verstoord Jasmijn Van Raemdonck

26 januari 2019

11u54 0 Brussel De drukke noord-zuidverbinding werd zaterdagochtend afgesloten door een brand in de treintunnel tussen het Noord- en het Congresstation. Het treinverkeer werd een uur stilgelegd met grote vertragingen tot gevolg.

De brand in de treintunnel brak uit rond 9.45 uur. Het ging om rubber dat vuur had gevat, waardoor met de brand veel rook gepaard ging. Hoe het rubber in brand schoot, is nog niet duidelijk. Tijdens het incident was geen trein aanwezig in de tunnel. De brandweer wam ter plaatse en bestreed het vuur langs beide ingangen van de tunnel. “Momenteel is het treinverkeer in schacht 2 en 3 hersteld. Tunnel 1 wordt nog nagekeken door technici”, laat Walter Derieuw van de Brusselse brandweer weten.

Het treinverkeer op de drukke noord-zuidverbinding werd een uur lang volledig onderbroken waardoor de vertragingen tot meer dan een uur oplopen. “Momenteel zijn twee van de zes sporen vrijgemaakt”, vertelt Bart Crols van de NMBS. De gevolgvertragingen zullen nog de hele dag voelbaar zijn. “Om het treinverkeer weer in de plooi te krijgen en de vertragingen in te tomen, zullen we sommige trajecten beperken”, aldus nog Crols.