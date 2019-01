Brand in Schaarbeekse shishabar Jasmijn Van Raemdonck

09 januari 2019

09u06 0 Brussel In een shishabar en dancing op de Leuvensesteenweg in Schaarbeek brak woensdagmorgen brand uit. Een persoon moest door de brandweer worden geëvacueerd.

Woensdagmorgen om 4.14 uur kreeg de brandweer van Brussel een oproep binnen voor een brand op de Leuvensesteenweg in Schaarbeek in een waterpijpcafé dat eveneens een dancing is. De brand brak uit op het gelijkvloers waar het café en de dancing gevestigd zijn en zorgde voor zware rookontwikkeling.

Op het moment van de brand, was de bar gesloten. De bewoner van het appartement op de tweede verdieping werd geëvacueerd en werd ter plaatse onderzocht door de MUG arts. Die besliste dat de man niet moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. De brand woedde vooral aan de voorzijde van het gebouw en raakte snel onder controle. Gezien de diepte van het pand, 60 meter, duurde het lang om het gebouw te ventileren. Hoewel de brandschade beperkt bleef tot de voorzijde, is er wel rookschade in heel het gebouw. De laatste brandweermannen vertrokken om 07.05 uur opnieuw richting de kazerne. De oorzaak van de brand is nog onbekend.