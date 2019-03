Brand in rusthuis was ongeluk WHW

13 maart 2019

13u07 0 Brussel De brand die dinsdagavond in rusthuis Green Residence woedde was een ongeluk. Tien bewoners geraakten bevangen door de rook en werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Nadat een matras vuur gevat had, verplaatste de brand zich razendsnel over de tweede verdieping van het rusthuis in de Dikke Beuklaan. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Zo’n 40 bewoners moesten wel geëvacueerd worden naar een ander gebouw van het rusthuis. Twee personen werden in veiligheid gebracht via de luchtladder. Een tiental personen geraakte bevangen door de rook en werd overgebracht naar het ziekenhuis, drie van hen waren er ernstiger aan toe.

Onbewoonbaar

De schade aan het gebouw is groot: de tweede verdieping is voorlopig onbewoonbaar. Alle inwoners kunnen elders in het rusthuis ondergebracht worden. Het Brusselse parket stelde een branddeskundige aan en stuurde het gerechtelijk labo van de federale politie ter plaatse. Uit hun vaststellingen blijkt dat de brand per ongeluk ontstaan is.