Brand in Rogiertunnel legt verkeer op Brusselse ring lam

20 februari 2019

10u43

Brussel Automobilisten op de Brusselse ring moeten rekening houden met files tot een uur door een brand in de Rogiertunnel. Omstreeks 8.10 uur vatte een elektriciteitskabel er vuur, waardoor ook rookontwikkeling ontstond.

De tunnel blijft momenteel gesloten, omdat nog getest wordt welke uitrustingen wel of niet werken, meldt Brussel Mobiliteit.

"De brandweer kwam vanochtend meteen ter plaatse toen er rookontwikkeling ontstond in de Rogiertunnel. De oorzaak was een kabel die vuur heeft gevat", zegt Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit. Als gevolg ging de tunnel meteen dicht in beide richtingen. De sluiting veroorzaakt heel wat hinder op de Brusselse ring.

Brussel Mobiliteit test momenteel welke uitrustingen aangetast zijn door de verbrande kabel en wat de gevolgen zijn. De Rogiertunnel zal zo snel mogelijk opnieuw geopend worden, maar wanneer is nog onduidelijk.

Begin deze maand ging de Rogiertunnel, die in 1957 werd geopend, in één week tijd al drie keer dicht door problemen met de ventilatoren.