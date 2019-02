Brand in Rogiertunnel legt verkeer lam Ook Leopold II-tunnel afgelopen nacht afgesloten WHW

20 februari 2019

10u57 0 Brussel In de Rogiertunnel is deze ochtend brand uitgebroken. Door de rookontwikkeling is de tunnel volledig afgesloten voor het verkeer. Deze ochtend moest ook de Leopold II-tunnel al even afgesloten worden door een olielek.

Een kabel ontvlamde in de Rogiertunnel deze ochtend. Dat zorgde voor een flinke rookontwikkeling, waarna de tunnel dicht ging. De tunnel is rond 8 uur deze ochtend afgesloten. Er staan daardoor nog altijd grote files op de kleine ring. Brussel Mobiliteit is bezig met herstellingswerken, maar de hinder blijft wellicht nog even duren. “Zolang de veiligheid niet gegarandeerd is, gaan de tunnels niet open,” klinkt het bij Inge Paemen, woordvoerder van Brussel Mobiliteit.

Leopold II-tunnel

Omstreeks half zes vannacht werd de Leopold II-tunnel al volledig afgesloten in de richting van de E40. “De oorzaak was een olielek dat vermoedelijk afkomstig was van een werfvoertuig”, aldus woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw , “verschillende brandweervoertuigen kwamen zo snel mogelijk ter plaatse om het euvel te herstellen.” Lang duurde de hinder niet en gezien het nachtelijke uur bleef de hinder beperkt.