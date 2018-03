Brand in oude garage: 1.200 leerlingen geëvacueerd 13 maart 2018

In een oude garage in de Leopold I-straat is gisterennamiddag brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. "In het gebouw waren vier mannen bezig met afbraakwerken. Wellicht is daarbij rond 14.30 uur isolatiemateriaal in brand geschoten", zegt de woordvoerder van de lokale politie. De naburige Sint-Michielsschool werd preventief geëvacueerd, maar de brandweer had het vuur al snel onder controle. Er was vooral veel rookontwikkeling. De 1.200 leerlingen konden een uurtje later weer naar hun klassen. (VDBS)