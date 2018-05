Brand in loods wellicht aangestoken 19 mei 2018

02u27 0

De brand die dinsdagavond een loods in de Stepmanstraat volledig in de as legde, werd waarschijnlijk toch aangestoken.





"Uit de eerste vaststellingen van de branddeskundige blijkt dat kwaad opzet niet uitgesloten is", klinkt het bij het Brusselse parket. Bij de brand vielen geen gewonden, al werd de eigenaar wel in shock overgebracht naar het ziekenhuis. Zo'n dertig omwonenden werden geëvacueerd en ondergebracht in de plaatselijke sporthal. (VDBS)