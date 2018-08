Brand in leegstaande woning 27 augustus 2018

In een leegstaande woning op de Leuvensesteenweg in Schaarbeek is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond omstreeks 12 uur op het gelijkvloers. De Brusselse brandweer kreeg de brand na tien minuten onder controle, maar kon niet vermijden dat de benedenverdieping zware schade opliep. Aangezien het om een leegstaande woning ging, vielen er geen gewonden. De oorzaak is nog ongekend, maar buren zagen vrijdagavond een man in en rond de woning lopen. (RDK)