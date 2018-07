Brand in leegstaande woning 17 juli 2018

02u29 0

Het heeft zaterdagavond rond 20.30 uur gebrand in een leegstaande woning in de Klaverstraat. De brandweer kwam ter plaatse en moest de woning, die ook dichtgemetseld was, openbreken om te kunnen blussen. Binnen werd niemand aangetroffen al werden wel sporen van krakers gevonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. (DBS)