Brand in krakerspand

In een krakerspand aan de Nijverheidskaai is gisteravond om 16.45 uur een brand ontstaan. Niemand raakte gewond. "Krakers hadden een vuurtje gestookt om het pand te verwarmen en dat liep uit de hand. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur al snel onder controle", zegt Johan Berckmans, woordvoerder van politiezone Brussel West. Het is niet de eerste keer dat er in de woning brand uitbrak. "Op enkele weken tijd is de brandweer al drie keer moeten uitrukken. De gemeente gaat nu maatregelen treffen om de woning af te sluiten, zodat niemand nog naar binnen kan." De krakers konden ontkomen. (VDBS)