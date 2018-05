Brand in gevangenis van Vorst 03 mei 2018

In de gevangenis van Vorst is gisterennamiddag een brandje ontstaan. De gevangenis moest niet geëvacueerd worden en er vielen geen gewonden. "De brand ontstond rond 13 uur en was het gevolg van een kortsluiting in een elektriciteitscabine. De brandweer kwam ter plaatse en had de brand zeer snel onder controle. Op enkele minuten was de klus geklaard", zegt Pierre Meys, woordvoerder van de brandweer van Brussel. (VDBS)