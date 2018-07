Brand in appartementsgebouw 05 juli 2018

02u36 0

In een appartementsgebouw in de Jules Lahayestraat heeft gisterochtend een brand gewoed. Niemand raakte gewond. "De brand ontstond op de tweede verdieping. De oorzaak is waarschijnlijk een technisch defect aan de verwarmingsinstallatie", zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. Op het moment van de brand waren de bewoners niet thuis. De brandweer moest dus ook geen evacuaties uitvoeren. "Voor alle zekerheid hadden we wat versterking opgetrommeld, maar met een pompwagen hadden we het vuur al snel onder controle", aldus Derieuw. (VDBS)