Brand in appartementsgebouw: vrouw loopt derdegraads brandwonden op Jasmijn Van Raemdonck

24 januari 2019

14u18 0 Brussel De bewoners van een appartementsgebouw in Anderlecht werden donderdagochtend opgeschrikt door een brand. Daarbij liep een vrouw derdegraads brandwonden op.

De brand brak uit rond 11 uur op de zevende verdieping van het appartement in de dokter Lemoinelaan. De bewoonster van het appartement waar de brand uitbrak kon gered worden door de brandweer. Zij liep bij het incident derdegraads brandwonden over heel haar lichaam op en werd door de MUG naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer merkte verschillende brandhaarden op in het appartement maar kreeg het vuur snel onder controle met brandblussers. Sommige bejaarde bewoners maar ook ouders met kinderen werden uit het appartementsblok van vijftien etages geëvacueerd. Zij werden opgevangen in een verwarmd lokaal. Na de verluchting van hun appartementen, konden zij niet veel later terug keren naar hun woning.