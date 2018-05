Brand door oververhitte frietketel 01 juni 2018

Door een oververhitte frietketel is gisterochtend brand ontstaan in een appartementsgebouw in de Obusstraat. Niemand raakte gewond. "De brand brak uit rond 9 uur op de tweede verdieping", zegt Pierre Meys, woordvoerder van de Brusselse brandweer. Er was vooral veel rookontwikkeling in het gebouw. De bewoners raakten tijdig uit het appartement, maar door de vele rook moesten de bewoners van de derde verdieping via het dak vluchten. Via de buren konden zij ook ontkomen. De brandweer had het vuur na enkele minuten al onder controle." (VDBS)