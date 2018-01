Bouw van eerste park&ride-parking gestart 31 januari 2018

02u30 0 Brussel De eerste steen voor een nieuwe overstapparking in Brussel ligt er. Die zal eind dit jaar klaar zijn, en plaats bieden aan 1.350 wagens.

De site naast het Coovi-gebouw in Anderlecht had al een parking, maar daar was plaats voor slechts 199 auto's. De nieuwe parking wordt vier keer zo groot. "We willen Brusselaars en pendelaars een concreet alternatief voor de eigen auto in de stad aanbieden", zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a). "Eén van de maatregelen die we hiervoor nemen, is de bouw van overstapparkings aan de rand van de stad."





De nieuwe parking zal plaats bieden aan 1.200 auto's, 150 deelvoertuigen en 270 fietsen. "Bedoeling is dat pendelaars hun auto er veilig achterlaten, en vervolgens de metro richting stad nemen. Ook de omgeving wordt onder handen genomen. Deze belangrijke toegang tot de stad krijgt een volledig nieuw gezicht."





De bouwwerken hebben een kostenplaatje van 14 miljoen euro. In de komende jaren zullen nog eens tienduizend parkeerplaatsen gecreëerd worden in de rand van de stad. (DCFS)