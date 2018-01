Bouw twee kanaalbruggen goedgekeurd 02u56 0 Brussel De vergunning voor twee geplande voetgangersbruggen over het kanaal zijn goedgekeurd. Dat kondigt minister van Openbare Werken Pascal Smet (sp.a) aan bij de voorstelling van een nieuw investeringsplan voor het onderhoud en de herstelling van de bruggen in het gewest.

Het gaat om twee verbindingen voor voetgangers en fietsers tussen Molenbeek en de Vijfhoek, eentje ter hoogte van metrostation Graaf van Vlaanderen, en een andere in de buurt van de Ninoofsepoort. Vooral de bouw van die eerste brug is al meermaals aangekondigd, maar werd nog nooit concreet ingevuld. De bruggen moeten het gemakkelijker maken om van Molenbeek naar het centrum over te steken.





2 miljoen euro

Tot nu toe moesten voetgangers en fietsers steeds een omweg nemen. De bouw zou anderhalf jaar duren en het einde is voorzien in 2020. De kosten voor beide bruggen bedraagt 2 miljoen euro.





(DCFS)