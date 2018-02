Bouw Tienerschool laat op zich wachten 10 februari 2018

02u36 0 Brussel De inschrijvingen beginnen aardig binnen te lopen bij de eerste Tienerschool, maar de bouw zelf is nog steeds niet begonnen. "Geen nood, op 1 september gaat de schoolpoort zeker open", klinkt het.

Het innoverende project maakt klassen van leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en het eerste en tweede middelbaar en mikt op een geïndividualiseerde lesaanpak. Kinderen tussen 10 en 14 jaar zijn welkom vanaf 1 september in Sint-Vincentius a Paulo, oftewel de kerk van Scheut in Anderlecht, die omgebouwd wordt tot school.





Opmerkelijk genoeg laat de renovatie op zich wachten. "Het kost tijd om de nodige vergunningen in orde brengen. Maar op 26 februari gaat de renovatie van start. Die zal ruimte creëren voor 80 leerlingen, met klaslokalen en een polyvalente zaal voor creatieve workshops, een turnzaal en twee instructielokalen", zegt coördinator Winnie Smagghe. "We kregen enkele oproepen van ongeruste ouders, leerlingen en zelfs de overheid, maar iedereen kan op beide oren slapen. De werken verlopen zoals gepland." Tegen 2020 moeten ook beide nieuwbouwen in Anderlecht en Schaarbeek klaar zijn. (DCFS)