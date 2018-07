Bouw 'supergevangenis' start deze zomer EINDE VAN WERKEN OP KEELBEEKSITE VOORZIEN IN 2022 WOUTER HERTOGS

23 juli 2018

02u33 0 Brussel Volgende maand gaat de bouw van de nieuwe gevangenis in Haren van start. De Regie der Gebouwen heeft een bouwpromotor aangesteld waardoor niets de aanvang van de werken nog in de weg kan staan. Hiermee komt er een einde aan een saga die al jaren duurt.

De komst van de gevangenis beroert al jaren de gemoederen. Het complex moet geen gewone gevangenis worden. Eerder worden de termen 'supergevangenis' en 'penitentiair dorp' gebruikt om het bouwwerk te beschrijven. In totaal moet de gevangenis plaats bieden aan liefst 1.190 gedetineerden. Ze moet de bestaande gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael vervangen. Deze liggen al lang onder vuur vanwege de erbarmelijke omstandigheden waarin de gedetineerden hun proces moeten afwachten of hun straf moeten uitzitten. De nieuwe gevangenis zal bestaan uit verschillende afdelingen met aparte gebouwen: twee arresthuizen voor mannen, een strafhuis voor mannen, een gesloten instelling voor vrouwen, een open instelling voor vrouwen, een observatie-instelling, een psychiatrische afdeling en eenmedisch centrum.





Dat niet iedereen gelukkig is met de komst van zo'n supergevangenis in hun achtertuin is een understatement. Buurtbewoners en natuurverenigingen betreuren dat het complex er komt op de nu nog groene Keelbeeksite.





Natuurgebied

Al jaren wordt er actie gevoerd. "Dat terrein is landbouw- en natuurgebied. Daar moet geen gevangenis op gebouwd worden", klonk het bij de tegenstanders. Deze onvrede dreigde enkele jaren geleden nog uit de hand te lopen. Actievoerders bezetten toen het bouwterrein en er werd brand gesticht aan de privéwoning van de architect. Zelfs Brussels minister-president Rudi Vervoort kreeg ongewenst bezoek thuis. Vandalen bekladden zijn woning met graffiti.





Oplevering in 2022

Uiteindelijk leidden de protesten tot uitstel van de werken, maar niet tot afstel.





Afgelopen week raakte immers bekend dat de Regie der Gebouwen Cafasso heeft aangesteld als private partner. Zij staan in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het complex en dat gedurende 25 jaar. Een belangrijke stap die het hele dossier in een stroomversnelling bracht. Een exacte datum wordt er niet op geplakt maar uiterlijk tegen het einde van de zomer start de eerste fase van de werken. Streefdatum voor het einde van de werken is 2022. "We doen er alles aan om de hinder voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken, zowel tijdens de werken als gedurende de uitbating van de gevangenis. Ook komt er een informatiemoment voor de omwonenden", klinkt het bij de Regie der Gebouwen.