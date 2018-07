Bouw megagevangenis voor einde zomer van start 19 juli 2018

02u37 0 Brussel De Regie der Gebouwen heeft eindelijk een bouwpromotor aangeduid voor de bouw van de nieuwe gevangenis van Haren. De eerste fase van de werken start eind deze zomer. In totaal moet de gevangenis plaats bieden aan 1.190 gedetineerden.

De plannen voor de gevangenis van Haren liggen al jaren op tafel. Ze moet de bestaande gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael vervangen. De megagevangenis zal bestaan uit verschillende afdelingen met aparte gebouwen: twee arresthuizen voor mannen, een strafhuis voor mannen, een gesloten instelling voor vrouwen, een open instelling voor vrouwen, een observatie-instelling, een psychiatrische afdeling en medisch centrum.





Privépartner

De bouw zal gebeuren via een private partner die instaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het complex gedurende 25 jaar. Die private partner is het consortium Cafasso.Voor het einde van deze zomer start de eerste fase van de werken. De bedoeling is het complex in de loop van 2022 op te leveren.





Infosessie

Volgens de Regie der Gebouwen worden alle maatregelen genomen om de hinder voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken, Er komt ook een informatiesessie voor de buurtbewoners. (DCFS)