Bouw eindhalte Albert van metrolijn 3 kan starten 11 augustus 2018

De MIVB heeft de stedenbouwkundige vergunning voor het eindstation aan halte Albert binnen. Dat betekent dat het licht op groen staat voor de werken aan het nieuwe station dat als eindhalte zal dienen voor de nieuwe metrolijn drie. Er was nochtans heel wat protest tegen de eindhalte. De nieuwe lijn verbindt het Noorden met het Zuiden van Brussel, wat dan weer onder luid gejuich werd onthaald. Maar de nieuwe eindhalte betekent wel dat lijnen 4 en 51 niet meer langs halte Albert kunnen passeren. De gemeente Vorst vreest dat reizigers moeite zullen ondervinden om over te stappen. Daarom liet die zich negatief uit over het project. IJdele hoop, want de bouwvergunning is dan toch binnen. Er is nog geen exacte datum voor de start van de werken. Wel moet het eindstation in 2023 klaar zijn. Vanaf dan zal de nieuwe metrolijn 3 rijden. (DCFS)