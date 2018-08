Boterhammen in het Park blijft in smaak vallen 30 augustus 2018

Wie deze week zijn middagen in het Warandepark heeft doorgebracht weet het al. Boterhammen in het park is en blijft een succesnummer op de Brusselse evenementenkalender. Het recept is even simpel als goed: Nederlandstalige muziek rond de welbekende kiosk in het gezellige park. De voorbije dagen lokten bands als Het Zesde Metaal en artiesten als Frank Vander Linden en Tom Kestens elke dag honderden mensen naar het park. Dinsdag stond dan weer in het teken van de tien jaar geleden overleden Wannes Vandevelde die een eerbetoon kreeg van verschillende zangers. Vandaag is het de beurt aan An-Sofie Noppe en Buurman om hun Vlaamse chansons te laten horen. Op de laatste dag gaat het opnieuw wat harder en jonger met de hiphop van Jay MNG en een verrassingsact. (WHW)