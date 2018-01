Borstenknijper verontschuldigt zich voor rechter 26 januari 2018

02u36 0 Brussel Aan #metoo heeft een 42-jarige Nepalees uit Etterbeek blijkbaar geen boodschap. De man kneep afgelopen zomer zomaar in de borsten van een voorbijgangster op straat in zijn thuisstad.

Het slachtoffer liep in juli vorig jaar met haar vriend rond in Etterbeek. Ze kruisten het pad van de beklaagde, die zonder enige aanleiding naar de vrouw toestapte en haar in de borsten kneep. Haar vriend verwittigde de politie, die de man even verderop kon arresteren. "Ik was dronken", sprak de man vanmorgen op zijn proces. "Ik weet niet waarom ik dat gedaan heb, ik vraag vergiffenis."





De man bleek geen onbekende te zijn voor het gerecht. In 2011 kreeg hij nog een gevangenisstraf van 33 maanden voor feiten van diefstal. Het Brusselse parket tilde dan ook zwaar aan de feiten.





"Dit is een inbreuk op de fysieke en seksuele integriteit", klonk het. Daarom werd een celstraf van 12 maanden gevorderd.





Het vonnis valt op 20 februari. (WHW)