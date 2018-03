Borstbeeld Emile Vandervelde eindelijk in ere hersteld 02 maart 2018

02u57 0 Brussel Op het Emile Vanderveldeplein pronkt opnieuw het borstbeeld van de bekende jurist-politicus. Het vorige beeld werd in 2012 van zijn sokkel gestoten en nooit meer teruggevonden. De politie vond nooit ook maar een spoor van de daders.

Gisteren werd een replica ingehuldigd, met goedkeuring van Patricia Ledel, dochter van de oorspronkelijke kunstenaar. De gemeente gaf de opdracht om een kopie na te bouwen, gebaseerd op het eerste model.





Het was trouwens niet de eerste keer dat het borstbeeld gestolen werd. Ook in 1986 schroefden vandalen het beeld los, maar toen vond de politie het beeld wél terug.





Arbeiderspartij

Emile Vandervelde was advocaat en lid van de Belgische Arbeiderspartij. Hij werd meermaals minister. Kunstenaar Dolf Ledel maakte in 1933 een beeld van de man, die uiteindelijk in 1953 werd opgesteld.





(DCFS)