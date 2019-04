Bordelen mogen niet gesloten worden WHW

03 april 2019

12u58 0 Brussel De Raad van State heeft een artikel uit het politiereglement van Sint-Joost-ten-Node over raamprostitutie vernietigd. Het bewuste artikel 2 verbiedt raamprostitutie op het volledige grondgebied van de Brusselse gemeente, met uitzondering van bordelen waarvoor er toestemming is.

Het nieuwe prostitutiereglement van Sint-Joost-ten-Node werd gestemd vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, en wilde veertig ramen laten sluiten vanaf 1 januari 2019. Maar de sekswerkers gingen in beroep en haalden deze week hun slag thuis bij de Raad van State. Het verbod zou volgens de klagers buiten proportie zijn, in vergelijking met de beperkte bevoegdheden die toegekend zijn aan de gemeenten. Prostitutie is namelijk een federale bevoegdheid.

De hoogste administratieve rechtbank van land volgde het argument van de advocaten van de groep sekswerkers dat artikel 121 uit de nieuwe gemeentewet geschonden werd op het vlak van proportionaliteit, redelijkheid en machtsoverschrijding. Dat wetsartikel bepaalt dat gemeenteraden maatregelen kunnen nemen in aanvulling op de wet van 21 augustus 1948 tot afschaffing van de officiële reglementering van de prostitutie, indien zij tot doel hebben de openbare zedelijkheid en de openbare rust te verzekeren.

Minder agressief beleid

De vereniging UTSOPI, voluit de ‘Union des Travailleuses du Sexe organisées pour l’Indépendance’, is tevreden met de overwinning en roept burgemeester Emir Kir op om een minder agressief beleid te voeren ten aanzien van prostituees. De vereniging wijst erop dat in de vorige legislatuur Kir een verbod op prostitutie tijdens de nacht en op zon- en feestdagen liet stemmen, maar dat de Raad van State dit nadien vernietigde.

Illegaliteit

“De vernietiging van het prostitutieverbod is geen verrassing”, klinkt het bij de oppositie.” “Het reglement sloot het gros van de carrées zonder enige vorm van overleg of begeleiding”, zegt gemeenteraadslid Frédéric Roekens (Groen) aan nieuwssite Bruzz. “We vreesden toen al dat het reglement vernietigd zou worden. Bovendien zou het prostitutie nog meer de illegaliteit induwen, wat voor meer overlast op straat zorgt en het opsporen van mensenhandel bemoeilijkt.”